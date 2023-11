Gute Vorzeichen begleiten den VfL Günzburg zum Spiel in Regensburg

Handball-Bayernligist VfL Günzburg nimmt sich für das Spiel in Regensburg viel vor. Ein nagelneuer Bus wird freilich nicht reichen, um die Adler zu überflügeln.

In nagelneuem Gewand reisen die Bayernliga-Handballer des VfL Günzburg zum Spiel bei der SG Regensburg. Und die Mannschaft ist sich nach ihrem bestenfalls befriedigenden Start in die Saison auch darüber im Klaren, dass man einen neuen Bus eigentlich nur mit einem Sieg vernünftig einweihen kann. Leicht wird’s nicht, denn die Regensburger Adler kreisen aktuell majestätisch um den Dom St. Peter. Am Gäste-Team von Trainer Stephan Hofmeister wird es liegen, ihnen wenigstens kräftig ins Gefieder zu pfeifen. Der eigentliche Plan lautet, sie zum Absturz zu bringen – egal, wie schwierig das wird.

SG Regensburg hat erst einen Punkt abgegeben

Die Vorsaison hatten die Adler Regensburg als Vizemeister beendet und aktuell besetzen sie ebenfalls diese Position. Stolz und fröhlich, fast siegestrunken schweben sie durch die Bayernliga, nur einen Punkt konnten die gierigen Greifvögel bislang nicht festhalten – und das ausgerechnet im eigenen Horst. Gegen den starken Aufsteiger aus Simbach musste nach bereits großem Rückstand hart gekämpft werden, um ein 28:28 zu erreichen.

Eine ähnlich fette Beute hatten sich die Günzburger für eine Bestandsaufnahme zum ersten Viertel der Runde weinrot ausgemalt. Es wurde nichts draus, weil es personelle Probleme gab und weil phasenweise einfach die Leistung nicht reichte, um eine Spitzenposition zu belegen. Unmittelbar vor der Herbstferien-Spielpause ging’s aufwärts, das 31:26 gegen Allach tat gut.

Auf einem anderen Blatt steht, in welcher Verfassung die Westschwaben nun wieder in den Wettkampfrhythmus zurückkehren. Immerhin war jene Begegnung mit den Alligatoren aus München das einzige Punktspiel, das der VfL auf Monatssicht absolvierte. In einer solchen Phase können Sportler regenerieren – oder das Gefühl fürs Spiel verlieren.

Auf die Abwehr wird Schwerstarbeit zukommen

Solch trübe Gedanken freilich wollen die Weinroten erst gar nicht aufkommen lassen. Sie freuen sich auf Herausforderung. Und die ist groß. Hofmeister jedenfalls ist überzeugt, dass auf seine Abwehr um Yannick Meye und Daniel Jäger Schwerstarbeit zukommen wird. Denn eines besitzen die Oberpfälzer zweifellos: einen dominanten Rückraum. Johannes Simbeck führt die Liga-Torschützenliste mit 64 Treffern an, sein Bruder Bastian Simbeck traf wie auch Konstantin Singwald bereits 23 Mal und wer den vierten Haupt-Werfer Tom Wuka mit seinen 27 Treffern dazu nimmt, kommt auf 137 (von insgesamt 190) Buden, die auf das Konto dieser vier Adler gehen. Kein Wunder, dass Hofmeister vorgibt: „Ihre Kreise gilt es einzuschränken.“ Es ist gewiss leichter gesagt als getan.

Könner besitzen die Regensburger auch über die genannten torjäger hinaus. Zwar verließen zum Saisonwechsel mit Steffan Mayer und Marwin Wunder zwei Leistungsträger den Verein, aber die SG will es wissen und verpflichtete gleich acht neue Spieler. Unter anderem kamen Felix Schmidt aus Bad Neustadt, Linkshänder Dario Feuerriegel aus Hoyerswerda, Simon Sehnke vom HC Sulzbach, Bastian Kemmler aus der Handballschule des THSV Eisenach und Tom Wuka, dessen im Mai 2023 verstorbener Vater Peter Wuka einst beim VfL Günzburg in der Bundesliga gespielt hatte, aus der eigenen zweiten Mannschaft. Auch Trainerfuchs Kai-Uwe Pekrul scheint seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Schon der Tabellenstand zeigt: Die vielen Adler haben sich gefunden.

Anspiel in der Kerschensteiner-Halle ist am Samstag, 11. November 2023, um 17.30 Uhr.

So können Fans das Spiel miterleben

Fans der Günzburger können im schmucken Bus mitfahren. Anmeldungen nimmt Dieter Pohl per E-Mail (pohl.dieter@gmx.de) entgegen. Für alle, die nicht mitfahren können oder möchten, bietet die SG Regensburg auf der Plattform www.solidsport.com einen Livestream an. Der VfL Günzburg stellt dazu mit Stefanie Bach eine kompetente Co-Kommentatorin ab. Sie ist Regensburgerin, Handballerin und die Freundin von VfL-Spielmacher Nicolai Jensen. (AZ)