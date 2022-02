Handballerinnen des VfL Günzburg chancenlos im Hachinger Tal

Warum die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg bei HT München verlieren und welche Auswirkungen diese Niederlage hat.

Im Rückblick war es ein Lehrstück für die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg. Die waren in Hachinger Tal gefahren, um mit einem Coup bei HT München ihren dritten Tabellenplatz zu festigen und damit den Klassenerhalt praktisch schon zu sichern. Es kam anders. In Unterhaching erlitt das Team eine herbe 25:36-Abfuhr.

Für die gastgebende Spielgemeinschaft war es das erste Punktspiel seit dem 27:35, das es etwa drei Monate davor in Günzburg gesetzt hatte. Zwei angesetzte Spiele mussten zwischenzeitlich virusbedingt abgesagt werden, dazu kam die Winterpause. Nun war dem Team um Trainer Oliver Götsch anzusehen, wie heiß es war.

Zwei Günzburgerinnen fehlen wegen Covid-Infektionen

Aufseiten des VfL fehlten wegen Covid-Infektionen Antonia Leis und Annelie Galgenmüller. Alle anderen Spielerinnen wirkten motiviert und die Trainer Jürgen und Peter Kees waren zuversichtlich gestimmt.

Doch gleich die ersten Minuten änderten die Gemütslage. Sie waren auch schon sinnbildlich für den weiteren Spielverlauf. Ein tolles Anspiel der Spielmacherin Amelie Geray auf ihre Schwester am Kreis, Sophie Geray, dazu ein Rückraum-Kracher von Sarah Stephan und ein erweiterter Gegenstoß über Kira Sebold brachten die heimischen Farben schnell 3:0 in Führung. Bis zum 10:4 (15.) fegte das Heimteam wie Sturmtief Zeynep durch die Halle; der VfL-Motor kam dagegen nicht in die Gänge. Die Günzburger Abwehr bekam letztlich über 60 Minuten wenig Zugriff auf die dynamischen HT-Spielerinnen, beide Torhüterinnen konnten keine Akzente setzen und im Angriff ließ der Gast immer wieder gute Chancen liegen. Zudem lag das Momentum ständig auf Münchner Seite; gefühlt alle Abpraller schnappten sich die Spielerinnen in den Heimtrikots.

Sechs-Tore-Rückstand zur Halbzeit

Das 11:17 zur Pause musste in der Kabine erst einmal geschluckt werden. Dann aber schien das Team um Tanja Stoll war motiviert für den zweiten Abschnitt. Hannah Sperandio und Alena Harder verkürzten dann auch gleich, beim 14:18 durch einen ihrer insgesamt sechs Siebenmeter ließ Martina Jahn erneut für die Weinroten aufhorchen. Danach aber war’s wieder vorbei mit der Aufholjagd. Das Günzburger Team leistete sich laut Jürgen Kees „zu viele, teils unnötige Zeitstrafen, die den Gegner weiter aufbauten“.

Der Sturm aus Haching legte noch einmal eine Schaufel drauf und ließ nun nichts mehr anbrennen. Für den VfL gilt es, die nötigen Erkenntnisse aus dieser hohen Niederlage mitzunehmen. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Schlund, Beck; Harder (5), D. Stoll, T. Stoll (2), Schütte (1), Sperandio (5), Wimmer, Pfetsch, Jahn (8/6), Porkert (4), Jooß