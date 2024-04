Kapelle Hochwang-Oxenbronn beschert Musikalische Reise in den Frühling

Die Musikkapelle Hochwang-Oxenbronn beschert ihren Zuhörern einen abwechslungsreichen Konzertabend.

Beim Frühjahrskonzert im frühlingshaft dekorierten Musikheim präsentierte die Musikkapelle Hochwang-Oxenbronn die musikalische Klangbreite von traditioneller Blasmusik über Modernes bis hin zur Filmmusik.

Eröffnet haben die Musiker den Konzertabend mit dem Stück "Take Off", also Start von Alexander Pfluger. Die musikalische Reise bot viele Höhepunkte, erzählt doch jedes der gespielten Stücke seine eigene Geschichte. Wohlklingend haben die Musiker im Stück "Brassica" die Zubereitung und Verarbeitung von Weisskohl erzählt. In "Selections of The greatest Showman" präsentierte die Musikkapelle Hochwang-Oxenbronn die bekanntesten Songs aus dem beliebten gleichnamigen Hollywoodfilm.

Mit Musik auf Weltreise in Hochwang

Unter der Leitung von Dirigent Thomas Engel reisten die Musiker in "The Wolfes of Alaska" in die Ferne. Weiter ging die musikalische Reise: In dem Stück "Night in Havana" erhitzten feurige Cha-Cha-Cha-Klänge das voll besetzte Musikheim. Das irische Volkslied "Carrickfergus", in dem Alex Hauf mit einem gefühlvollen Solo brillierte, entführte die Zuhörer nach Irland. Mit der Filmmelodie des Disney-Märchens Frozen, "Let it Go", verzauberte die Kapelle alle Anna- und Elsa-Fans, um dann beim letzten Stück "Ja das ist Blasmusik", restlos alle Zuhörer in ihren Bann zu ziehen.

Ein weiterer Höhepunkt waren die Ehrungen verdienter Musiker. Es wurden für zehn Jahre Marina Mader, für 15 Jahre Felix Miller und für 30 Jahre Angelika Engel geehrt. Für phänomenale 40 Jahre aktives musizieren wurden Claudia Birle und Jürgen Brachtl vom Bezirksvorsitzenden Robert Strobel und seinem Stellvertreter Michael Fritz ausgezeichnet. (AZ)