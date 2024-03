33-Jähriger fährt knapp ein Jahr ohne Fahrerlaubnis

Die Verkehrspolizei Günzburg kontrolliert einen Autofahrer in Ichenhausen: Seit April 2023 besteht ein Fahrverbot gegen ihn, seinen Führerschein gab er nie ab.

Im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg am Dienstag in den frühen Morgenstunden die Fahrerlaubnisdaten eines 33-Jährigen überprüft. Hierbei ermittelten die Polizeibeamten, dass gegen den Pkw-Lenker seit April vergangenen Jahres ein Fahrverbot bestand. Den Führerschein hätte er für einen Monat abgeben müssen, was er allerdings nie getan hat. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens trotz Fahrverbot ein untersagten die Weiterfahrt. (AZ)