Die Ichenhauser müssen für ihr Wasser bald mehr zahlen

Plus Die Ichenhauser müssen künftig wohl mehr für ihr Wasser bezahlen. Die letzte Neukalkulation der Beiträge liegt drei Jahre zurück.

Benzin, Gas und Strom: Die Ausgaben für diese unverzichtbaren Energien steigen extrem. Beim Wasser sieht es nicht viel besser aus. In Ichenhausen werden die Bürgerinnen und Bürger für das Grundnahrungsmittel ab kommendem Jahr mehr zahlen müssen.