Ichenhausen

06:00 Uhr

Harmonie aus Zirbenholz im Heimatmuseum Ichenhausen ausgestellt

Plus Der Holzbildhauer Hartmut Hinter stellt im Schulmuseum Ichenhausen seine Werke aus. Wie er das menschliche Leben und das Material Holz in Zusammenhang bringt.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Parallel zur Ausstellung „Kein Ende in Sicht“, die sich mathematisch-physikalisch mit dem Phänomen Unendlichkeit beschäftigt, können sich die Besucher des Schulmuseums ab sofort an eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema wagen. Hartmut Hintner präsentiert in einer umfangreichen Schau Werke unter dem Titel „Endlich-Unendlich“, womit er das menschliche Leben, die Kunst und auch das von ihm dafür verwendete Material Holz in einen Zeitzusammenhang stellt.

Der Südtiroler Künstler unterrichtet seit 1997 an der Meisterschule für das Bildhauerhandwerk. Den Weg nach Ichenhausen hat ihm seine frühere Kollegin Barbara Quintus geöffnet, die gemeinsam mit Helga Kern-Bechter und Museumsleiterin Johanna Haug für die perfekte Präsentation der 53 Holzskulpturen und 67 Zeichnungen des Künstlers gesorgt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen