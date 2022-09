Ichenhausen feiert 40 Jahre Städtepartnerschaft mit Valeggio

Der Festakt zur Städtepartnerschaft wird zum Bekenntnis echter internationaler Freundschaft. Wie auch Jugendliche zum intensiven Kontakt mit Italien beitragen.

Nach 40 Jahren Städtepartnerschaft Ichenhausen-Valeggio mag der Verdacht aufkommen, eine solche Verbindung müsste im Laufe der Jahrzehnte allmählich erlahmen oder sich in netten Freundlichkeiten verlieren. Doch die beiden Partnerstädte treten seit jeher den Beweis an, dass eine Städtefreundschaft auf internationaler Ebene mehr ist als gelegentliche Galadiners. Natürlich war die seit 40 Jahren bestehende Verbindung Anlass zu feiern, aber ebenso Anlass, sich Gedanken darüber zu machen, was eine solche Partnerschaft überhaupt ausmacht.

Die Ausgangssituation für ein gedeihliches Miteinander war für Ichenhausen und Valeggio eine besonders günstige: Das war kein von oben ersonnener Akt, der danach mit Leben erfüllt werden musste. Bis sich das schwäbische Ichenhausen und das in der Provinz Verona gelegene Valeggio sul Minico 1982 zu einer offiziellen Verbindung entschlossen haben, waren schon längst intensive private Kontakte geknüpft. Beste Voraussetzungen also für eine lebendige Partnerschaft. Mit dem Aufbau einer Struktur konnten mehr und mehr Bürger für die Idee einer internationalen Freundschaft gewonnen werden. Ichenhausen hat dabei einen für alle offenen Weg gewählt: Neben dem Partnerschaftskomitee, das derzeit von Karl Heinz Schiller geführt wird, haben sich zahlreiche Personen, Vereine, Einrichtungen und Organisationen gefunden, die weitere Kontakte zu den neuen Bekannten im über 500 Kilometer entfernten Valeggio knüpften.

Jugendliche wollen den Austausch stärken

Diese Offenheit und das breit angelegte Engagement spiegelten sich auch in der Gestaltung des Festaktes zum 40-jährigen Bestehen wider. Bevor Robert Strobel, Bürgermeister und Vorsitzender des Komitees seine Festansprache hielt, übergab er das Wort an Schülerinnen der Hans-Maier Realschule, die seit zehn Jahren einen intensiven Schüleraustausch mit der Mittelschule in Valeggio pflegt. Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, wie Städtepartnerschaft von jungen Leuten gesehen wird. Denn in ihrer Haltung und ihrem Einsatz liegt auch die Zukunft der freundschaftlichen Verbindung.

Sophie Waldmann und Carmen Hildensperger präsentierten Städtepartnerschaft 2.0 der Hans-Maier Realschule. Maria Brendemühl (Mitte) übersetzte ins Italienische. Foto: Gertrud Adlassnig

Sophie Waldmann und Carmen Hildensperger präsentierten im voll besetzten Festsaal des Unteren Schlosses das Ergebnis der Überlegungen. Dabei stand wohl nie zur Debatte, ob es überhaupt weitergehen wird, sondern nur darum, die Kontakte zu intensivieren. Die Realschülerinnen kamen zu dem Schluss, dass in gemeinsamen Campingfreizeiten der italienischen und deutschen Jugendlichen großes Potenzial stecke, um sich kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Bei einer so gestalteten Freizeit sei man von Anfang bis Ende aufeinander angewiesen. Gemeinsame Aktivitäten und Spiele förderten im entspannten Rahmen Sozialkompetenz und überwinde Sprachbarrieren. Und schließlich könne man gemeinsam Feste feiern und mit selbst entwickelten Cross-over-Gerichten die schwäbische mit der italienischen Küche verbinden.

Kulturelle und sportliche Verbindungen

Die Zukunft der Freundschaft zwischen Ichenhausen und Valeggio dürfte bei so vielen Kontakten, beruhend auf den unterschiedlichsten Initiatoren und aufbauend auf den verschiedensten Interessen als durchaus gesichert gelten, befand Bürgermeister Strobel. Immerhin haben bereits über 500 Schüler an einem Austausch teilgenommen, in Gastfamilien das Alltagsleben in einem anderen Land kennengelernt und dort Freundschaften geknüpft. Tennisfreunde reisen regelmäßig zu Wettkämpfen, Radfahrer treffen sich, Musiker sind seit Beginn in der Städtefreundschaft engagiert: Sängerin Barbara Buffy, die schon als Kind nach Valeggio kam, die Musikschule Ichenhausen mit ihrem Leiter Hermann Schwarz, der Trompeter Thomas Seitz und zahlreichen andere Sänger und Instrumentalisten pflegen intensive Kontakte.

Im Laufe der Jahrzehnte sind auch zahlreiche private Verbindungen entstanden, die sich zu echten Freundschaften entwickeln konnten. Für Ichenhauserinnen und Ichenhauser, die am Gardasee Urlaub machen, gilt ein Abstecher nach Valeggio als normaler Freundschaftsbesuch.

In schwieriger Zeit wirtschaftlich unterstützt

Auch nach 40 Jahren ist das Ende der Entwicklung noch nicht abzusehen. So hat sich einigen Jahren auch der Soldatenverein Ichenhausen in die Partnerschaftsidee eingeklinkt. Zum Volkstrauertag 2018 wurden mehr als 50 Alpinis aus Italien empfangen und sich dafür mit einem Gegenbesuch im darauffolgenden Jahr bedankt.

Wie wichtig die Vielfalt der Beziehungen zwischen den beiden Städten ist, zeigte sich in den vergangenen Krisenjahren. Valeggio, das berühmt ist für seine kulinarischen Spezialitäten, die nicht nur gut schmecken, sondern ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Stadt am Mincio sind, litt extrem unter den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie. Da zeigte sich, was Freundschaft bedeutet: Füreinander da sein, wenn Hilfe nötig ist. Die Ichenhauser Partner, zu denen auch die Wirtschaftsvereinigung gehört, unterstützten die Wirtschaft im befreundeten Valeggio mit mehrmaligen Großbestellungen.

Bürger beider Städte sind in Freundschaft verbunden

Sport, Jugend, Kultur, Wirtschaft - es sind viele Säulen, auf denen die Freundschaft zwischen den beiden Städten ruht. Doch es muss immer Menschen geben, die dahinterstehen und bereits sind, etwas für die Gemeinschaft zu tun und sich für die Freundschaft einzubringen. In Valeggio und Ichenhausen ist es gelungen, über all die Jahre ein Komitee zu bilden, das mit Herzblut, Phantasie und Offenheit die Idee der Partnerschaft lebt. Das bereit ist, über den formalen Rahmen hinaus an einer Partnerschaft zu arbeiten, die, wie Valeggios Bürgermeister Alessandro Gardoni feststellte, tiefe Veränderungen der Weltordnung überlebt hat. Aus der Gewissheit, dass man sich aufeinander verlassen könne, dass diese Partnerschaft Stabilität bedeute.

Die italienische Komitee-Präsidentin Silvane Klein-Predella fasste die Idee der Partnerschaft zusammen: Eine Städtepartnerschaft ist kein Selbstzweck, sie ist eine Daueraufgabe, in der die Bürger die Protagonisten der Partnerschaft und Gastfreundschaft sind. Das gelte heute mehr denn je. Die Bedeutung der Städtepartnerschaft liege in der Begegnung zunächst Fremder, aus der Verständnis erwachse, die zu Freundschaft und somit schließlich zu Frieden führe.

In der Dienstagsausgabe folgt ein Artikel über Bürger beider Städte, wie sie die Partnerschaft erleben.