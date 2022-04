Jugendarbeit hat beim SC Ichenhausen oberste Priorität

Ein Führungstrio soll beim SC Ichenhausen für neue Impulse sorgen. Erste konkrete Ziele werden jetzt bei der Jahreshauptversammlung formuliert.

Ein Führungstrio gibt in den kommenden Jahren die Richtung beim SC Ichenhausen vor. Heiner Welscher, bisher Stellvertreter des Vereinschefs, wechselt ins Amt des Vorsitzenden. Marcus Grau und Reinhold Lindner sind seine neuen Stellvertreter im gleichberechtigten Spitzenteam. Gleichzeitig geht beim SCI eine erfolgreiche Ära zu Ende. Der bisherige Vereinsvorsitzende Ernst Jäger stellte sich bei der aktuellen Jahreshauptversammlung nach 18 Jahren Arbeit im Vorstand nicht mehr zur Wahl.

„Ich fühle mich keinesfalls zu alt für dieses Amt“, betonte der 72-jährige während der Sitzung im Adlersaal, „aber es ist jetzt Zeit, die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben.“

Corona verhindert Feiern zum 100. Geburtstag

Dass es über den langen Zeitraum seines Engagements Höhen, aber auch Tiefen gab, sei nicht zu verhindern gewesen. „In der Erinnerung bleiben aber die positiven Ereignisse“, sagte Jäger. So fiel in seine Amtszeit der Aufstieg der Fußballer in die Landesliga Südwest, in der sich die Mannschaft nun seit acht Jahren behauptet. Jahr für Jahr war das weit über die Landkreis-Grenzen hinaus bekannte Brücklesfest ein voller Erfolg und brachte immer einen soliden Beitrag zur Finanzierung des Vereins. Der Einbruch kam mit der Corona-Pandemie, die nicht nur die sportlichen Aktivitäten leiden ließ, sondern auch alle Feste verhinderte. Unter anderem betraf das die Feiern zum 100-jährigen Bestehen des Vereines 2020.

Die Urkunden für langjährige Mitglieder, die dem SC Ichenhausen seit mindestens 25 Jahre angehören, überreichte Bürgermeister Robert Strobel. In seinem Grußwort bedankte er sich für das Engagement der Gewürdigten im Verein und ihre langjährige Treue zum SCI. Foto: Adalbert Zimmermann

Nicht nur einen sportlich erfolgreichen SCI kann Jäger an seine Nachfolger übergeben, sondern auch einen soliden Finanzhaushalt. Kassierer Lukas Gorzitze berichtete, dass der Verein das Jahr 2021 mit ungefähr 21.000 Euro Gewinn abgeschlossen hat. Das war laut Jäger nur möglich, weil pandemiebedingte Einnahme-Ausfälle durch ideenreiche Ersatz-Events von Vereinsmitgliedern kompensiert werden konnten. Jäger bedankte sich in seinem finalen Rechenschaftsbericht dann auch ausdrücklich für die Unterstützung durch ganz viele Vereinsmitglieder und Vereinsfreunde.

Eine "Jägereiche" für Ernst Jäger

In seiner Laudatio würdigte Kassierer Lukas Gorzitze die Arbeit des scheidenden Vereinspräsidenten und überreichte als Geschenk eine „Jägereiche zum Einpflanzen“ sowie eine Eintrittskarte für das Münchner Volkstheater.

18 Jahre war Ernst Jäger im Vorstand des SC Ichenhausen, davon acht Jahre als Vereinschef. Foto: Adalbert Zimmermann

Lukas Gorzitze bleibt nach dem Ergebnis der Vorstandswahlen Kassier und bekommt mit Christoph Meier einen Stellvertreter. Schriftführer Wilhelm Berndorfner erhält mit Anna Schubert eine Stellvertreterin. Um die vielfältigen Aufgaben des Hauptvereins auf mehrere Schultern zu verteilen, wurde die Zahl der Beisitzer verdoppelt. Zu Edith Schubert und Claus Da Ronco kommen nun Lisa Hornung und Thomas Glassenhart. Alle Wahlergebnisse fielen einstimmig aus.

Reinhold Lindner: Offen für neue Abteilungen

In die Zukunft gewandt führte der neue Vorstandssprecher Reinhold Lindner aus, die Vereinsführung des SC Ichenhausen sei offen für neue Sportarten und damit auch neue Abteilungen. An Bewährtem jedoch wolle man festhalten. Alle Abteilungen dürfen seinen Worten zufolge weiterhin auf die Unterstützung des Hauptvereins zählen – besonders dann, wenn sie eine aktive Kinder- und Jugendarbeit betreiben. Die Handballer seien hier auf dem besten Weg und werden diverse Teams für die neue Saison melden. Bei den Fußballern dagegen existiert nach wie vor nur die erfolgreiche Landesliga-Mannschaft der Männer. Es gibt dort seit Jahren kein Kinder- oder Jugendteam. In der früher so erfolgreichen Tischtennis-Abteilung gibt es momentan weder aktive Mannschaften noch eine Abteilungsleitung. Beides soll sich künftig ändern.

Unter dem Motto „Der Wille öffnet die Türen zum Erfolg“ ruft die neue Vereinsleitung alle Unterstützer des Vereins auf, sich aktiv als Trainer oder Betreuer von Jugendlichen einzubringen.

Jede Hilfe zählt für den SC Ichenhausen

Außerdem ist den Vorstandsmitgliedern auch jede andere Art der Unterstützung willkommen, ob in Form von finanziellem Sponsoring oder durch tatkräftige Hilfe bei den Arbeiten rund um den Sportbetrieb. Dass in dieser Hinsicht einer der Hauptsponsoren der Fußball-Abteilung erklärt hat, er wolle auch den Hauptverein künftig regelmäßig finanziell unterstützen, werteten die Mitglieder als positives Signal an die neue Vereinsführung. (AZ)