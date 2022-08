Ein weiterer Schritt zur B16-Ortsumfahrung

Das Bundesverkehrsministerium signalisiert durch einen Vermerk, dass es gegen das 98 Millionen Euro teure Straßenbauprojekt nichts einzuwenden hat. Wie es nun weitergeht.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat im Juli dem vom Staatlichen Bauamt Krumbach erstellten Vorentwurf für die rund zehn Kilometer lange Ortsumfahrung Ichenhausen - Kötz seinen "Gesehen-Vermerk" erteilt. Das teilte das Bauamt am Donnerstag mit und informierte, was das bedeutet: Durch die jetzt vorliegende haushaltsrechtliche Genehmigung des rund 98 Millionen Euro teuren Straßenbauprojektes durch den Bund könne mit der Erstellung der Unterlagen für das erforderliche straßenrechtliche Planfeststellungsverfahren begonnen werden. Das Staatliche Bauamt Krumbach wird zunächst die Anmerkungen des Ministeriums planerisch berücksichtigen und sich vor der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen mit den betroffenen Kommunen abstimmen.

Durch den Bau der Ortsumfahrung Ichenhausen-Kötz können die Ortsdurchfahrten nachhaltig vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies eine erhöhte Verkehrssicherheit sowie eine Reduzierung der Lärm- und Abgasbelastung. Gleichzeitig erhalte der südliche Landkreis Günzburg eine leistungsfähige Anbindung an die A8 mit kürzeren Reisezeiten und mehr Sicherheit für den überörtlichen Verkehr, zählt das Bauamt die Vorteile auf.

Ertle und Strobel sprechen von guten Nachrichten für Kötz und Ichenhausen

"Wir freuen uns! Das sind gute Nachrichten für Ichenhausen und Kötz", kommentieren der Ichenhausener Bürgermeister Robert Strobel (CSU/FW/SPD) und die Kötzer Bürgermeisterin Sabine Ertle (FW) die Nachricht über jenen Vermerk für die Planung der B6 Ost Kötz-Hochwang-Ichenhausen. Strobel: "Das hört sich vielleicht unbedeutend an. In Wirklichkeit ist das Signal aus Berlin ein sehr bedeutender Schritt in dem gesamten Verfahren." Damit habe das Genehmigungsverfahren für dieses für die beiden Kommunen so entscheidenden Infrastrukturprojekt eine wichtige Hürde genommen, führt Strobel in einer ersten Reaktion weiter aus. Und Ertle ergänzt: "Jetzt muss es zügig weitergehen. Das Staatliche Bauamt hat ja noch einige Hausaufgaben aufgetragen bekommen und ist nun gefordert. Wir beide hoffen, dass das Amt mit maximal möglichem Personaleinsatz an die weitere Arbeit geht. Unsere Unterstützung hat die B16 Ost." Beide sagen: "Der Verkehr muss raus aus unseren Ortschaften."

Auch der an der bundesweit bekannt gewordenen Maskenaffäre beteiligte Landtagsabgeordnete Alfred Sauter (fraktionslos) hat sich am Donnerstag zu Wort gemeldet. Er teilte zum einen denselben Sachverhalt mit wie das Staatliche Bauamt und zum anderen die Ansicht des Bürgermeisters und der Bürgermeisterin: "Es ist erfreulich, dass die haushaltsrechtliche Genehmigung vorliegt und die Planungen weiter vorangetrieben werden können." In der Vergangenheit hatten sich gesellschaftliche Gruppierungen und einzelne Kommunen auch gegen das Projekt gestellt.

Alfred Sauter skizziert das weitere Verfahren

"Die derzeitige Ortsdurchfahrt bringt erhebliche Lärm- und Abgasbelastungen für die Anwohner mit sich. Staus und Behinderungen sind an der Tagesordnung. Durch die weiträumige Umfahrung werden die Anwohner spürbar entlastet", so der frühere CSU-Kreisvorsitzende Sauter, der erläuterte, wie es nun weitergeht: Das Staatliche Bauamt Krumbach kann nun mit der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen beginnen und anschließend das Planfeststellungsverfahren beantragen. Dieses endet mit dem Planfeststellungsbeschluss durch die Regierung von Schwaben. Damit ist die Trasse dann festgeschrieben. Gegen den Planfeststellungsbeschluss kann geklagt werden. (AZ)