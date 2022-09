Ichenhausen

12:00 Uhr

Mehr Bahn und E-Bikes, weniger Zweitwagen im Kreis Günzburg

Wie soll die Verkehrswende in ländlichen Regionen aussehen und was kann die Bahn dazu beitragen? Die Grünen hatten dazu am Donnerstag zu einem Gesprächsabend eingeladen.

Plus Wie die Grünen die Verkehrswende in der Region sehen. Beim Gesprächsabend mit Ekin Deligöz und Max Deisenhofer kritisieren Gäste die ÖPNV-Situation im Keis Günzburg.

Von Peter Wieser

Meine Dienstwagen: ein Omnibus, ein Zug und eine Straßenbahn. Ökologisch sinnvoll und klimafreundlich wären diese Verkehrsmittel als Dienstfahrzeuge, wie sie auf den kleinen, grünen Kärtchen abgebildet waren, ja schon. Auf dem Land aber ist das nicht umsetzbar. Und schon gar nicht, um die beiden Veranstaltungen am Donnerstag, zu denen die Grünen eingeladen hatten, zu besuchen: Am Nachmittag nach Krumbach zum Thema Mittagsbetreuung, Schulsozialarbeit und Offene Ganztagsschulen und am Abend in den Dilldapper-Saal nach Ichenhausen: ein Gesprächsabend über die Verkehrswende im ländlichen Raum. Ein weiteres Mal standen Ekin Deligöz, Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, und Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer von den Grünen Rede und Antwort.

