Ichenhausen

vor 32 Min.

Schneiden, binden und wickeln für den perfekten Osterbrunnen

Plus Mitglieder der Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen kümmern sich seit vielen Jahren um den Schmuck für den Osterbrunnen. Es braucht viel Reisig und noch mehr Arbeitszeit.

Von Claudia Jahn

Wasser ist der Quell des Lebens, an Ostern wird das Weihwasser in den katholischen Kirchen gesegnet und dem an Ostern geschöpften Wasser wird nach altem Brauchtum eine besondere Heil- und Segenskraft zugeschrieben. Um die Bedeutung hervorzuheben, gibt es seit vielen Jahren den Brauch, die Brunnen zur Osterzeit festlich zu schmücken. Diese Tradition hat längst ihren Einzug auch in die Breiten des Schwäbischen Barockwinkels gefunden. Ein besonders schönes Exemplar eines Osterbrunnens wird ab kommenden Samstag wieder in der Ichenhauser Stadtmitte zu bewundern sein. Doch bevor der Brunnen vor der Stadtpfarrkirche zu einem farbenfrohen Augenschmaus wird, steckt unglaublich viel ehrenamtliche Arbeit dahinter.

2016, also vor acht Jahren, wurde der Brunnen das erste Mal zur Osterzeit festlich geschmückt auf eine Initiative der Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen, in dessen Vorstand Josef Welscher damals saß. Der ehemalige Inhaber eines Getränkemarkts kannte den Brauch aus der fränkischen Heimat seines Vaters und stieß mit seinem Vorschlag, diese Tradition auch nach Schwaben zu importieren, sofort auf offene Ohren. Mithilfe des Trachtenvereins, der Telchinen-Schmiede, von Schulen und Kindergärten und der tatkräftigen Unterstützung der Verwaltung und des Bauhofes der Stadt Ichenhausen wurden die Grundlagen für die Erstellung des Osterbrunnens geschaffen.

