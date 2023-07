Absolventinnen an der Mindeltal-Realschule verabschiedet

14 Mädchen sind an der Mindelal-Realschule in Jettingen-Scheppach zur Abschlussprüfung angetreten. Jahrgangsbeste wird die Schülersprecherin.

14 Schülerinnen der Mindeltal-Realschule nahmen in diesem Schuljahr an den Abschlussprüfungen teil. Jetzt fand die lang ersehnte feierliche Verabschiedung der Absolventinnen in der schuleigenen Mehrzweckhalle statt. In ihrer Ansprache beschrieb Rektorin Fikriye Bedir den Jahrgang als in vielerlei Hinsicht ganz besonders. "Wir verabschieden eine Klasse, die besonders durch ihren engen Klassenverbund auffiel."

Mit dem Abschlussjahrgang 22/23 absolvierten die ersten Schülerinnen der Mindeltal-Schule die Realschulabschlussprüfung im Fach BWR (Wahlpflichtfächergruppe II). Die Ansprachen der beiden Klassensprecherinnen Mina-Nur Özek und Esmanur Bilge sorgten für eine besonders fröhliche Stimmung im Saal. Jahrgangsbeste und Schülersprecherin Mina-Nur Özek erzielte bei der Prüfung in den Nebenfächern jeweils die Note 1 und in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch jeweils die Note 2. (AZ)