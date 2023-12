Auto überschlägt sich nach Auffahrunfall nahe Jettingen

Ein Autofahrer fuhr bei Glätte einem Pkw auf. Dieser kam ins Schleudern und überschlug sich schließlich. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Zwei Autos waren am Mittwochmorgen, gegen 04.50 Uhr, hintereinander von Goldbach in Richtung Jettingen unterwegs. Der erste der beiden Fahrzeugführer fuhr laut Polizeibericht im Bereich einer Kurve mit seinem Fahrzeug langsamer. Der Fahrer des hinter ihm fahrenden Fahrzeug erkannte dies zu spät. Beim Abbremsen seines Pkws kam er nach Angaben der Polizei wegen der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und fuhr seinem Vordermann auf. Diesen schleuderte es von der Fahrbahn, er prallte gegen einen Baum, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher rutschte einige Meter weiter und blieb auf der Straße stehen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (AZ)