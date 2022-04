Jettingen-Scheppach

vor 20 Min.

Haushalt: Jettingen-Scheppach macht deutlich weniger Schulden

Plus Jettingen-Scheppach muss weniger Schulden machen als gedacht, auch wegen der Gewerbesteuereinnahmen. Unklar ist, wie sich Corona-Krise und Ukraine-Krieg auswirken.

Von Peter Wieser

Wenn nur die vielen Fragezeichen nicht wären. Die hatte es schon zu Beginn des Jahres 2021 gegeben: Wie würden sich die Haushaltszahlen im Hinblick auf die Pandemie entwickeln? Jetzt kommt der Krieg in der Ukraine hinzu. Man habe die Krise bisher finanziell gut überstanden und blicke zuversichtlich auf das Jahr 2022, erklärte Bürgermeister Christoph Böhm (FUW) in der Sitzung des Jettingen-Scheppacher Marktgemeinderats, in der der Haushalt 2022 verabschiedet wurde. Kämmerer Matthias Endris betonte, dass das Wichtigste momentan Hoffnung sei und genau diese strahle der Haushalt aus, wie die Ansätze zeigten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .