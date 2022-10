Künstler Michael Fischer stellt im Jettinger Rathaus seine Malerei aus

Die Kunst hält Einzug im Jettinger-Rathaus. Der Künstler Michael Fischer, der in der Gemeinde lebt, stellt dort einige seiner Malereien aus, die Interpretationsspielraum lassen.

Kunstbegeisterte dürfen sich freuen, wenn sie künftig das Jettinger Rathaus betreten. Zur Vernissage "Kunst im Rathaus" hieß der Jettinger Arbeitskreis Kultur mit dem Kulturreferenten des Marktes Jettingen-Scheppach, Christian Weng, den Jettinger Künstler Michael Fischer willkommen, der einige seiner Werke im Rathaus zur Ausstellung bringt.

Nach sphärischen Klängen auf dem Marimbaphon, die von Moritz Fischer dargeboten wurden, erläuterte Michael Fischer den Querschnitt seines Wirkens: "Die Werke lassen erkennen, dass mit verschiedenen Materialien und Malweisen unterschiedliche Kompositionen geschaffen werden können. Dennoch bleibt für die Betrachterinnen und Betrachter ein Interpretationsspielraum. Individuelle Empfindungen geben jedem die Möglichkeit, in die Motive einzutauchen."

In jedem Bild seien Motive festgehalten, die ihn persönlich interessiert haben, erklärte der Künstler. "Das Bild zu einem Austragshaus in Rehling beispielsweise gehört zu einer meiner früheren Arbeiten. Es gehört zu den wenigen Gemälden, die nicht im Atelier, sondern vor Ort entstanden sind. Das Ergebnis ist eine Acrylarbeit, die einen herrlichen Sommertag wiedergibt."

Aktivitäten des Kulturkreises in Jettingen-Scheppach machen kulturelle Vielfalt sichtbar

Bürgermeister Christoph Böhm (FUW) lobte die Initiative des Arbeitskreises und insbesondere die des Künstlers, in der Hoffnung, dass viele weitere kulturelle Aktivitäten in Jettingen vom Arbeitskreis Kultur angestoßen würden. Dadurch werde die kulturelle Vielfalt des Marktes sichtbar, sagte Böhm. Die Ausstellung wurde vom Maler selbst und dem Arbeitskreis Kultur, der seit 2021 besteht, ins Leben gerufen. Dieser Arbeitskreis setzt sich aus ehrenamtlichen Privatpersonen und Vereinsvertretern zusammen und hat sich zum Ziel gemacht, das kulturelle Angebote in Jettingen neu zu entwickeln und das kulturelle Leben in der Marktgemeinde voranzutreiben. Ins Leben gerufen wurde der Arbeitskreis durch den Kulturreferenten Christian Weng, der sich jederzeit über Unterstützer und Ideengeber freut.

Anschließend bot sich die Gelegenheit, in die Welt der Malerei Fischers einzutauchen und mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen. Dabei stießen besonders die Detailverliebtheit und die Fotorealistik seiner Maltechnik bei den Anwesenden auf Staunen. "Die Geduld aufzubringen und diese Stimmungen auf diese einzigartige Weise einzufangen ist faszinierend", hörte man aus der Besucherreihe. Zu sehen waren beeindruckende Werke, wie etwa die Darstellung einer Busfahrt durch das verregnete Istanbul oder die fotorealistische Darstellung der Jettinger Firmenzentrale eines Unternehmens.

Der Jettinger Künstler Michael Fischer wurde 1955 in Menden, im Sauerland in Nordrhein-Westfalen geboren. Seit 1993 lebt der Künstler in der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach. Die Malerei lernte Fischer von Künstlern wie Georg Kleber, Walter Strobl und Bogdan Pascu.

Fischers Malereien sind noch bis zum 21. Oktober im Rathaus zu sehen. Zudem ist Michael Fischer am Marktsonntag, den 2. Oktober von 10 bis 17 Uhr für den persönlichen Austausch im Kulturraum des Jettinger Rathauses anzutreffen. (AZ)