Sieben Schülerinnen bestehen das Abitur am Mindeltal-Gymnasium

Sieben von acht Schülerinnen der Q12 haben am Mindeltal-Gymnasium das Abitur bestanden. Bei der Abifeier in familiärer Atmosphäre blickte die Jahrgangsbeste Begüm Tan in ihrer Abschlussrede auf ihre Zeit im Mindeltal-Internat als Lern- und Lebensort zurück. Sie unterstrich Werte wie Toleranz, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein, die sie als Internatsschülerin während des Zusammenlebens mit Mitschülerinnen verinnerlicht habe. Sie bedankte sich bei ihren Lehrkräften, Mentorinnen sowie ihrer Familie dafür, dass sie insbesondere aufgrund des außerunterrichtlichen Angebots der Schule als eine starke, selbstbewusste Frau in die Zukunft blicke.

Auch Schulleiter Mustafa Üyrüş betonte in seiner Rede die zunehmende Rolle gemeinsamer menschlicher Werte, auf die es für ein friedvolles Zusammenleben in einer digitalisierten Gesellschaft immer mehr ankomme. Dass der Abiturjahrgang 2023 diese Werte durch zahlreiche ehrenamtliche Aktionen vorgelebt und den jüngeren Mitschülerinnen ein Vorbild gewesen ist, erfülle ihn neben dem Abiturerfolg zusätzlich mit Stolz. (AZ)

