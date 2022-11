Unbekannte stehlen aus Feldstadel bei Jettingen teure Maschinen

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch bei Jettingen. In einem Stadel machten Unbekannte wertvolle Beute.

Bislang unbekannte Personen brachen am Wochenende in einen Feldstadel an der Brandstraße in Jettingen ein. Sie machten dort Beute, darunter ein Notstromaggregat und eine Stichsäge. Außerdem durchsuchten sie die drei Wohnwagen, die im Stadel standen. Aus einem der Wohnwagen wurde eine Gasflasche entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)