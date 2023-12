Vergessene Semmeln lösen Feuerwehreinsatz aus

So schnell kann es gehen: Eine Frau vergaß Semmeln im Ofen, als sie kurz das Haus verließ. Bei ihrer Rückkehr empfingen sie drei Feuerwehren und die Polizei.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Dienstagnachmittag in Ried gekommen. Eine Seniorin gab Aufbacksemmeln in ihren Backofen, bevor sie laut Polizeibericht für eine kurze Besorgung ihre Wohnung verließ und vergaß, den Ofen auszuschalten. Mitbewohner des Hauses bemerkten den ausgelösten Rauchmelder. Da nicht sicher war, ob die Frau in Gefahr ist, verständigten die Hausbewohner die Feuerwehr, welche die Wohnung öffnete. Im Anschluss stellten sie die verkohlten Reste der Teigwaren im Ofen fest. Die Frau befand sich nicht in der Wohnung. Diese traf laut Angaben der Polizei gleichzeitig mit den Beamten der Polizei Burgau am Haus ein. Nachdem die Wohnung entlüftet war, konnte die Seniorin wieder hinein. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren aus Ried, Jettingen und Schöneberg. (AZ)