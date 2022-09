Kammeltal

06:00 Uhr

Eröffnung des Kindergartens Wettenhausen wird erneut verschoben

Plus Für den Kneipp-Kindergarten in Wettenhausen fehlt die Bauabnahme des Landratsamts. Der Umbau des ehemaligen Schwesternwohnheims im Kloster wird aber jetzt möglich.

Von Wolfgang Kahler

Der Umzug des Nachwuchses ins sanierte und umgebaute Kneipp-Kinderhaus in Wettenhausen wurde erneut verschoben. "Die Vorbereitung liegt aber in den letzten Zügen", sagte Kammeltals Bürgermeister Thorsten Wick unserer Redaktion. Wegen der aktuellen Energiekrise will die Verwaltung noch einmal sämtliche Möglichkeiten ins Auge fassen.

