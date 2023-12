Musikverein Kemnat setzt beim Adventskonzert auf Perfektion

Der Musikverein Kemnat bietet in der Pfarrkirche mehr als nur Musikalisches. Unterstrichen wird die Veranstaltung mit Bildern und Worten.

Mit einer stimmungsvollen Aufführung beschenkte der Musikverein Kemnat seine Freunde und Gäste, die in großer Zahl zum Adventkonzert in die heimische Pfarrkirche gekommen waren. Der über 150 Jahre alte Musikverein konnte wieder eine Musikergruppe aufbieten, die den gesamten Chorraum der St.-Georg-Kirche einnahm. Doch nicht nur die Größe, sondern auch die Qualität der musikalischen Darbietung ließ staunen.

Dirigent Alfred Walker und seine Kapelle setzten auf Perfektion in der Interpretation und verzichteten auf ein überlanges Konzert. Wahrhaft gut präsentierten sich die Kemnater Musiker, die zum Auftakt die "Festivus-Fanfare" intonierten. Doch das Orchester begnügte sich nicht allein mit einer musikalischen Darbietung. Es stellte sein Konzert unter das Motto "Bewegte Klangwelten", ein Thema, das es mit sorgfältig gewählten, passgenauen Bildprojektionen präsentierte und den Zuschauern den harmonischen Einklang von Musik, Bild und Worten bot. Das zeigte sich in einem Gedicht zur Einstimmung, aber auch in der Beteiligung des Kemnater Chores, der mit dem reich bebilderten Lied "Wir sind nur Ochs und Esel" die vorweihnachtliche Stimmung in der Kirche unterstrich.

Musikerinnen und Musiker wollen auch Hoffnung schenken

Das Orchester konzentrierte sich in seinen Beiträgen auch auf zeitgenössische Werke. Ronald Binges "Elisabeth Serenade" schmeichelte sich in die Herzen des Publikums, das sich auch von den "Schmelzenden Riesen" berühren ließ. Das Konzertwerk in vier Sätzen von 2011 des Südtirolers Armin Kofler befasst sich mit der sich massiv verändernden Gletscherwelt: Aus den Giganten aus Eis macht der Klimawandel die im dritten Satz beklagte sterbende Szenerie, doch die Musikerinnen und Musiker wollten auch Hoffnung schenken und wiesen im letzten Satz auf eine mögliche bessere Zukunft hin. Auf die hat auch Dietrich Bohnhoeffer gesetzt. Sein Lied "Von guten Mächten" entstand Ende 1944 als Weihnachts- und Neujahrsgruß im KZ Flossenbürg, in dem der Pfarrer im April 1945 hingerichtet wurde. Im Konzert bildete die dazu verfasste Komposition einen sensiblen Ruhepunkt als Trost und Hoffnung. Der anschließende kurze "Andachtsjodler" konnte diese Stimmung vertiefen.

Doch stand auch Unterhaltsames auf dem Programm: Chor und Orchester präsentierten "The Lion sleeps tonight" als gekonntes Duett. Mit "The Story", dem Soundtreck von Grey's Anatomy, endete das Adventskonzert, dessen Zugabe "Ein Leben lang" mit einem buntem Bilderreigen aus vielen Jahrzehnten Musik- und Orchestergeschichte des Musikvereins Kemnat untermalt war. (AZ)

