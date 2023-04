Große Emotionen und ein musikalisches Potpourri an Galaxien

Das Blasorchester Kötz ermöglicht eine Reise durch Raum und Zeit. Mitglieder werden beim Jahreskonzert geehrt und der Leiter der Jugend verabschiedet.

„Per Anhalter durch die Galaxis“, unter dieses spannende Motto wurde das sowohl festliche wie abwechslungsreiche Konzertprogramm gestellt. Und nur zu gerne ließ sich das begeisterte Publikum in der voll besetzten und österlich geschmückten Günzhalle von 90 jungen und erwachsenen, glänzend aufgelegten Musikerinnen und Musikern in die unendlichen Weiten der Galaxien entführen.

Den beiden dirigierenden "Commandern" Jasmin Zimmer und Benedict Waldmann gelang es, ihre Orchester in Höchstform zu bringen, um sich mit leidenschaftlicher Spielfreude zu präsentieren. Letzterer eröffnete mit der Schüler- und Jugendkapelle den Konzertabend. Durch saubere Intonation, konzentrierte Disziplin, gepaart mit Leichtigkeit und erfrischendem jugendlichem Enthusiasmus war es ein Genuss, den Nachwuchsmusikern zuzuhören.

Trotz aller Freude war auch ein weinendes Auge dabei. Für Waldmann war es nach sechs Jahren seines erfolgreichen Wirkens der letzte Auftritt als Musikalischer Leiter der Blasorchester-Jugend, die er maßgeblich geprägt hat. Der inzwischen gefragte Dirigent, Musiker und Musikpädagoge wird sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Viele Impulse wurden von ihm gesetzt, alle mit dem Ziel, jungen Menschen bleibende Freude am Musizieren zu vermitteln, sagte Vorsitzender Ulrich Stöckle.

Mit dem Blasorchester Kötz quer durch den Kosmos

Jasmin Zimmer und ihre Musikcrew des Großen Blasorchesters waren nun bereit, in den unendlichen schöpferischen Raum und seine ganze Klangpracht einzutauchen. Den Auftakt dazu bildete Rossano Galantes feierliches Werk "Journey through the Stratosphere". Hier gelang es allen Registern eindrucksvoll, die Zuhörerschaft auf die faszinierende Reise eines Raumschiffs durch den Kosmos mitzunehmen. Der folgende Konzertmarsch "Die Sonne geht auf" ließ nicht nur den Beginn eines prächtigen neuen Tages erahnen. Der Klassiker der aktuellen Unterhaltungsliteratur war eine Hommage an die traditionelle Blasmusik und mündete in hocherfreute Bravo-Rufe.

Im zweiten Teil wurde eine Rakete nach der anderen gezündet. Der von Richard Strauss vertonte und wohl bekannteste musikalische Sonnenaufgang aus der sinfonischen Dichtung "Also sprach Zarathustra", dessen einleitendes Trompetenmotiv durch den Film "Odyssee im Weltraum" (2001) Berühmtheit erlangte, sowie die weiteren Highlights "Galactic Suite", "Jupiter-Hymn", "Space Walker", "Guardians of the Galaxy" wurden von hingebungsvoll musizierenden Instrumentalisten interpretiert. Große Gefühle vermittelte "Fly Me to the Moon" und die Bitte an einen geliebten Menschen, mit zum Mond zu fliegen und unter den Sternen zu spielen. Was lag da näher, als in den Sternenhimmel zu schauen? Beim Kult-Hit der Neuen Deutschen Welle "Ich seh' den Sternenhimmel" fiel alle Anspannung der Musikanten ab. Andächtig dagegen das Finale: das ruhige Nachtstück "Abendmond" mit seinen schlichten Volksweisen "Abend wird es wieder" und "Der Mond ist aufgegangen" ergriff die Konzertbesucher.

Langjährige Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters Kötz wurden während des Konzerts geehrt. Foto: Hans Brandner

Langjährige Mitglieder wurden geehrt

Wie jedes Jahr wurden langjährige Mitglieder geehrt. Dieter Blösch, Mitglied der Bezirksvorstands des ASM-Bezirk 12 war als Vertreter des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds zu Gast und führte die Ehrungen durch. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Marie Fink (Trompete), Rosalie Müller (Trompete), Kerstin Geiger (Horn), Laura Klotz (Horn) und Larissa Mayer (Klarinette) geehrt. Für 20-jährige Vereinstreue zeichnete der ASM Christian Kleiber (Posaune) und Jochen Krauß (Euphonium) aus. Barbara Görlich (Horn) und Markus Kunzmann (Trompete) wurden für 30 Jahre geehrt. Für 40 Jahre wurde Martina Klotz (Klarinette) ausgezeichnet. (AZ)