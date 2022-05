Kreisliga West

Für den TSV Offingen gibt's die Rettung am Muttertag

Plus Der TSV Offingen bleibt nach dem 1:0 bei der SpVgg Ellzee in der Fußball-Kreisliga. Andernorts wird kräftig gezittert.

Von Uli Anhofer

Nach der zweiten deutlichen Niederlage binnen zwei Tagen führt der Weg von Fußball-Kreisligist SG Reisensburg-Leinheim voraussichtlich schnurstracks eine Klasse tiefer. Am 6. Mai fing sich die SG zu Hause ein 1:4 im Kellerduell mit dem SV Mindelzell ein, am 8. Mai kassierten Trainer Mehmet Bademli und sein Team eine 1:6-Niederlage beim FC Lauingen. Gemeinsam mit dem punktgleichen Lokalrivalen Türk GB Günzburg zieren die Reisensburger jetzt das Tabellenende. TGB verlor am Muttertag gegen den FC Gundelfingen II 1:2.

