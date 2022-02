Landensberg

vor 3 Min.

In Landensberg sollen neue Bauplätze entstehen

In der Gemeinde Landensberg sollen nördlich des Flurwegs in Glöttweng neue Wohnbauflächen entstehen. Auch das Thema Kalte Nahwärme könnte dabei eine Rolle spielen.

Von Peter Wieser

In seiner Sitzung im Dezember hatte sich der Landensberger Gemeinderat mit der Entwicklung des nordwestlichen Ortsrands im Ortsteil Glöttweng auseinandergesetzt. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte möchte die Gemeinde dort parallel zur Dorfstraße Wohnbauflächen ausweisen. Für die im Süden gelegene Fläche befand sich zum damaligen Zeitpunkt der Bebauungsplan „Flurweg“ in der Aufstellung. In der jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat den von Daniela Saloustros von Kling Consult vorgestellten Vorentwurf gebilligt.

