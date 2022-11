Landkreis Günzburg

06:00 Uhr

Raser aufgepasst: Auch in Kleinkötz gilt bald in manchen Straßen Tempo 30

Eine Ampel soll in Großkötz das Queren der Ichenhauser Straße für Fußgänger sicherer machen. Noch gibt es dort an Schultagen morgens einen Lotsendienst, aber viele Verkehrshelfer haben angekündigt, altershalber ihr Ehrenamt zu beenden.

Plus Auf die Verkehrsintensität in Kötz hat die Gemeinde wenig bis keinen Einfluss, aber der Bauausschuss hat Beschlüsse gefasst, die für mehr Sicherheit sorgen sollen.

Von Irmgard Lorenz Artikel anhören Shape

In Großkötz und Ebersbach stehen schon Tempo-30-Schilder, so wie es die Gemeinderäte im Verkehrskonzept beschlossen haben. Jetzt kommt in der dritten Runde der Ortsteil Kleinkötz dran.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

