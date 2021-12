Kreis Günzburg: Volle Postautos und viel Betrieb in Packstationen und Paketshops

Plus Der Empfang von Paketen an Abholstationen wird immer mehr angenommen. Wie das vor Weihnachten im Landkreis Günzburg aussieht.

Alle Jahre wieder: Weihnachtszeit ist gleichzeitig auch Päckchen- und Pakete-Zeit. Hinzu kommt die immer größer werdende Anzahl an Online-Käufen, auch infolge der Corona-Pandemie. In den Postfilialen und bei den Paketdiensten im Landkreis Günzburg herrscht derzeit Hochkonjunktur.