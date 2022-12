Pflegepreis für das Therapiezentrum Burgau

Das Therapiezentrum Burgau ist von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) mit dem ersten Platz des Pflegepreises 2022 ausgezeichnet worden.

Die DGN würdigte damit die interne Fachweiterbildung "Neurologische Rehabilitationspflege" des Therapiezentrums. Pflegedienstleiter Peter Miller, seine Vertreterin Marion Schunder und Bettina Vogt (beide Pflegefachleiterinnen) nahmen den mit 1000 Euro dotierten Preis bei einer Fachtagung der DGN in Berlin in Empfang.

Die Pflege ist aktiv an der Reha beteiligt

Da in der Pflegeausbildung die Neurologie und speziell die neurologische Frührehabilitation eher kurz dargestellt werden, hat sich das Therapiezentrum Burgau schon früh zur Aufgabe gemacht, Mitarbeitende im Pflegedienst für den Rehabilitationsprozess weiterzuqualifizieren. "Unser Bereich Pflege wollte schon immer im interdisziplinären Team aktiv an der Rehabilitation der Patienten mitwirken", sagt Miller. Die Inhalte der Fachweiterbildung seien speziell auf Herausforderungen zugeschnitten, die auf Pflegekräfte in diesem Prozess zukommen. Um die Pflegekräfte gezielt vorzubereiten, sind in der Fachweiterbildung 323 Stunden in der Praxis und 340 Stunden in der Theorie vorgesehen. Die Fachklinik bereitet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so darauf vor, einmal Bezugspflegekräfte zu sein.

Die Fachweiterbildung "Neurologische Rehabilitationspflege" war bereits 1994 durch den Pflegedienst im Therapiezentrum implementiert worden. Sie ist laut Miller seitdem immer wieder evaluiert und an aktuelle Gegebenheiten, die Pflegekräfte im Prozess der neurologischen Frührehabilitation erwarten, angepasst worden. (AZ)