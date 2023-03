Welche Heizung ist jetzt die richtige? Das sagt ein Energieberater

Bei einem Vortrag von Energieberater Alexander Bächer in Günzburg ging es nicht nur um die Frage nach der richtigen Heizung, sondern auch, wie Energie gespart werden kann.

Eine überwältigende Resonanz fand der von den Freien Wählern Günzburg in Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk für Kommunalpolitik organisierte Vortrag zur Frage nach der richtigen Heizung, der im Forum am Hofgarten stattfand. Die Besucher erhielten einen Einblick in die zu beachtenden Hintergründe für eine bestmögliche Energieeffizienz. Trotz aller Turbulenzen im politischen und auch im preislichen Sektor sollte es möglich bleiben, eine Lösung für die individuelle Situation unter Verwendung regenerativer Energien zu finden.

Energieberater Alexander Bächer betonte zu Beginn seines Referates die Wichtigkeit, neben der Suche nach der richtigen Heizungsanlage, auch die Energieeinsparungsmöglichkeiten zu beleuchten. Eine nachhaltige Reduktion des Energieverbrauchs senkt zwangsläufig auch die Kosten und trägt dazu bei, Preissteigerungen abzufangen. Eine Senkung der Heiztemperatur, richtiges Lüften, Reduktion des Warmwasserverbrauchs oder auch ein Herabsetzen der Vorlauftemperatur etwa bei Fußbodenheizungen führen zu leicht erzielbaren Ergebnissen. Langfristig kann durch eine entsprechende Dämmung eine große Wirkung erzielt werden. Diese Dämmung ist bei Neubauten relativ einfach in der Planung zu berücksichtigen, so der Experte. Bei Bestandsgebäuden, bei denen es über die Außenwände, die Fenster und auch übers Dach zu erheblichen Transmissionsverlusten kommt, stellt sich die Frage nach der effektivsten Lösung, die auch bezahlbar ist. Natürlich können auch in diesen Gebäuden durch umfangreiche Umbauten die optimalen Voraussetzungen für eine energetische Sanierung geschaffen werden.

Vortrag in Günzburg: Wie sinnvoll ist eine Wärmepumpe?

Diese machen unter finanziellen Aspekten jedoch nur Sinn, wenn sie im Rahmen einer geplanten allgemeinen Renovierung durchgeführt werden. Spannend waren dabei die von Bächer präsentierten Tabellen, die veranschaulichten, mit welchen Kosten für Investitionen und den Folgebetrieb beim Einbau einer neuen Heizung in den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten zu rechnen ist und wann sich diese Maßnahmen unter den jetzigen finanziellen Gegebenheiten rentieren würden. Er erläuterte die Vor- und Nachteile der einzelnen Heizungstypen in Bezug auf deren Anschaffungs- und Folgekosten. Nicht nur in Anbetracht der derzeitigen politischen Situation ist es für ihn von immenser Wichtigkeit eine möglichst von Fremdleistungen unabhängige Lösung zu suchen. Die Anschaffung einer Wärmepumpe (egal ob Luft-Wasser oder Luft-Luft) schafft Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, macht jedoch nur Sinn, wenn der Energiebedarf im Vorfeld ermittelt wurde und dieser im Optimalfall größtenteils von einer eigenen PV-Anlage abgedeckt werden kann. Auch hier heißt es mit spitzem Stift zu kalkulieren, denn gerade im Winter, wenn der Heizbedarf am höchsten ist, verringert sich die Eigenproduktion des Stromes aufgrund der geringeren Sonnenstunden.

Der Energieberater gab auch einen Überblick über die Fördermöglichkeiten, sei es seitens des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) oder der KfW. Vor Antragsstellung empfiehlt es sich, so seine Ansicht, sich nicht nur auf den Heizungsbauer zu verlassen, sondern einen Energieberater in der Planungsphase hinzuzuziehen, dessen Kosten ebenfalls förderungsfähig sind. (AZ)

Lesen Sie dazu auch