Generationswechsel bei der Freiwilligen Feuerwehr Leinheim

Langjährige Führungskräfte geben Verantwortung in jüngere Hände. Die Wehr im Günzburger Stadtteil war 2023 sehr aktiv.

Bei der jüngsten Dienst- und Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Leinheim gab es personelle Veränderungen: Erster Kommandant und Zweiter Vorstand Roland Miller sowie der langjährige Zweite Kommandant Hans-Jürgen Albrecht haben sich von ihren Ämtern zurückgezogen. Mit Tobias Vogel wurde als Kommandanten gewählt und Jaqueline Miller als Zweite Kommandantin hat die Wehr einen Generationswechsel vollzogen.

Zuvor gab der langjährige Kommandant Roland Miller einen detaillierten Rückblick auf das Jahr 2023, in dem die Wehr auf sechs Einsätze, elf Übungen sowie eine Gruppenübung der Atemschutzgeräteträger zurückblicken konnte. Zudem wurden zahlreiche Übungsabende zur Vorbereitung auf das Leistungsabzeichen durchgeführt, welches im Anschluss erfolgreich von zwei Gruppen in den Stufen 1, 2 und 4 abgelegt wurde. Neben diesen Aktivitäten führte die Feuerwehr eine Alteisensammlung durch und engagierte sich in der Gemeinschaft.

In Leinheim ist auch die Jugendfeuerwehr sehr aktiv

Auch die Jugendfeuerwehr, geleitet von Frederik Vereb, blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Mit insgesamt acht Übungen der Jugendgruppe und ihrer aktiven Beteiligung an den gesamten Wehrübungen zeigten die jungen Mitglieder ihr Engagement und ihre Einsatzbereitschaft. Darüber hinaus organisierte die Jugendfeuerwehr erfolgreich sechs Altpapiersammlungen. Der Mitgliederstand zum Jahresende 2023 betrug 38 Aktive, davon sieben Jugendliche, 79 Passive, 17 Ehrenmitglieder und ein förderndes Mitglied.

In einem bewegenden Abschluss seiner 18-jährigen Amtszeit als Erster Kommandant und Zweiter Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr Leinheim drückte Roland Miller seine Dankbarkeit aus. Besonders hob er die gute Zusammenarbeit auf Stadt- und Wehrebene hervor und würdigte insbesondere das Engagement seines Stellvertreters sowie der gesamten Mannschaft. Als letzte Amtshandlung nahm er einige Beförderungen vor: Jaqueline Miller zur Hauptfeuerwehrfrau, Otto Fahrenschon und Maximilian Vogel zu Hauptfeuerwehrmännern sowie Tobias Vogel und Hans-Jürgen Albrecht zum Löschmeister. Auch der langjährige Zweite Kommandant Hans-Jürgen Albrecht gab nach 14 Jahren sein Amt ab, er wird jedoch weiterhin den Vorstand als Beisitzer unterstützen. In einer symbolischen Geste ernannte er Roland Miller abschließend zum Löschmeister.

Das ist das Ergebnis der Vorstandswahlen bei der Feuerwehr

Bei den Vorstandswahlen wurde Christian Adam zum Ersten Vorstand und Julian Mendle zum Zweiten Vorstand gewählt. Die Schriftführerin Nadja Deuringer sowie die Beisitzer Hans-Jürgen Albrecht, Pascal Mengele und Elena Gröger wurden per Akklamation bestimmt. Die bewährten Amtsinhaber Alexander Brumeisl als Kassierer, Martin Christl und Günther Hartmann als Kassenprüfer sowie Peter Vereb und Philipp Vereb als Beisitzer wurden in ihren Funktionen bestätigt.

Nach 18 Jahren engagierter Tätigkeit gibt auch Reiner Vogel, der frühere Kassierer und bis zuletzt Pressewart, sein Amt auf und verlässt den Vorstand. Otto Fahrenschon ist weiterhin der Fahnenträger, die Fahnenbegleitung übernehmen Frederik Vereb und Philipp Vereb, als Fahnenersatz wurde Pascal Mengele und Lars Christl gewählt. Der neu gewählte Kommandant Tobias Vogel nahm im Anschluss Andreas Aziz per Handschlag in die Jugendfeuerwehr auf. (AZ)