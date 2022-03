Betrunkener Autofahrer verletzt in Leipheim einen Mofafahrer

Ein betrunkener Autofahrer nimmt einem Fahrer eines Kleinkraftrades in Leipheim die Vorfahrt im Kreisverkehr. Der stürzt und wird verletzt.

In Leipheim fuhr am Sonntagabend ein 68-Jähriger mit seinem Auto von der Maximilianstraße kommend in den Kreisverkehr zur Günzburger Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen 50-jährigen Fahrers eines Kleinkraftrades. Dieser absolvierte eine Vollbremsung, stieß aber trotzdem noch gegen das Heck des Autos und stürzte.

Mofafahrer stürzt in Leipheim, weil ihm die Vorfahrt genommen wird

Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Überprüfung ergab einen Alkoholwert von mehr als 0,5 Promille. Bei dem 68-Jährigen veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und stellten seinen Führerschein sicher. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde leicht verletzt. (AZ)