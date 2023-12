Leipheim

12:50 Uhr

Comedy im Zehentstadel: Last Christmas auf Bayerisch und als Hip-Hop

Plus Comedian Lars Redlich widmet sich im Zehntstadel in Leipheim dem Thema Weihnachten in allen Facetten. Mit komödiantischem Tiefgang begeistert er das Publikum.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Einen Abend, der mehr reinknallt als zehn Tassen Glühwein mit Schuss, versprach Lars Redlich zu Beginn seiner Weihnachts-Comedy-Show „Lars Christmas“ im Leipheimer Zehntstadel. Unterhaltsam, kurzweilig, aber auch mit der gehörigen Portion Tiefgang entführte der Berliner Comedian das Auditorium aus dem vorweihnachtlichen Dauerstress in eine feinsinnige Darbietung mit viel Musik, witzigen Einlagen und mit Humor verpackten Denkanstößen.

Dauerthema des Abends war das 1984 von der Gruppe Wham veröffentlichte Lied „Last Christmas“, dem sich in diesen Tagen keiner entziehen kann. Lars Redlich nahm die Dauerberieselung mit diesem Lied zum Anlass, es in den verschiedensten Variationen über den Abend hinweg zu präsentieren. Unter dem nicht ganz ernst gemeinten Motto: „Wenn man sich mit kognitiven Lernprozessen beschäftigt, weiß man, dass Einprägen nur durch Wiederholung funktioniert“, brachte er traumhafte Persiflagen auf den Song. Egal ob als Schnulze, als jamaikanische Raggaeversion, im Hip-Hop-Stil, als gesungene Koloratur frei nach Mozart oder als bayerisches Schnaderhüpfel verpackt, man entkam auch an diesem Abend nicht der Dauerschleife.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen