Leipheim

vor 11 Min.

Leipheim: Ist Gaskraftwerk-Projekt durch Ukraine-Krieg in Gefahr?

Baustelle für das Gaskraftwerk auf dem Areal Pro in Leipheim: Dort entsteht bis August 2023 ein Reservekraftwerk, das die Versorgungssicherheit mit Strom in der Region garantieren soll.

Plus Was wäre, wenn Russland kein Erdgas mehr nach Deutschland liefern und es einen Importstopp dafür geben würde? Von Gas ist das Reservekraftwerk in Leipheim abhängig.

Von Christian Kirstges

Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union beraten darüber, einen Importstopp für russisches Öl zu verhängen. Sollte dies so kommen, könnte ein Verbot des Ankaufs russischen Gases der nächste Schritt sein. Ohnehin gibt es Befürchtungen, dass Russlands Präsident Wladimir Putin Europa den Hahn hier zudrehen könnte. Derweil wird in Leipheim auf dem Gelände des früheren Fliegerhorsts ein Reservekraftwerk gebaut, das als "Netzfeuerwehr" seinen Teil dazu beitragen soll, das deutsche Stromnetz stabil zu halten. Doch es wird Gas für den Betrieb benötigen. Was bedeutet die aktuelle Lage somit für das Projekt?

