Fackelaktion bei Limbach zeigt Ausmaße zweier Trassenvarianten 

Mit brennenden Fackeln zeichnet die Bürgerinitiative den Verlauf der geplanten Bahnstrecke bei Limbach nach. Aktionen gab es auch in anderen Orten.

An die hundert Besucherinnen und Besucher waren am Samstagabend zur Demo- und Informationsveranstaltung zum geplanten Bahnprojekt Ulm-Augsburg an die Autobahnunterführung bei Limbach gekommen. Eingeladen hatte die BI Limbach zur Unterstützung des bundesweiten Aktionstags des Aktionsbündnisses Bahn Bürgerinitiativen Deutschland (ABBD).

Etwa 100 Besucherinnen und Besucher kamen zu der Fackelaktion nach Limbach. Foto: Peter Wieser

BI-Vorsitzender Thomas Schilling informierte zum Planungsstand wie auch über das in der Vergangenheit Geschehene. 90 Minuten lang demonstrierten brennende Fackeln die Ausmaße und die Auswirkungen des Flächenbedarfs der derzeit geplanten violetten beziehungsweise orangefarbenen Trassenvariante zwischen Limbach und der Autobahn. Der visualisierte Trassenkorridor zog sich dabei nach Westen auf eine Länge bis kurz vor Leinheim.

Die BI Limbach lehnt die violette und die orangefarbene Variante nach wie vor ab und möchte mit der Veranstaltung erneut ein öffentlichkeitswirksames Zeichen setzen. Ähnliche Aktionen fanden am Samstag auch an verschiedenen anderen Orten entlang der geplanten Trasse statt.