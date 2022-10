Memmingen

06:15 Uhr

Gewaltausbruch bei Neu-Ulmer Polizei: Verurteilter will Bewährung

Plus In der Berufungsverhandlung am Memminger Landgericht kam heraus, dass der 39-jährige Angeklagte schon wieder Ärger mit der Justiz hat.

Von Wolfgang Kahler

Blutprobe auf einer Polizeiwache: Ein relativ wenig aufregender Routinevorgang. Aber was dann folgte, beschrieben selbst langjährige Beamte als nie erlebten Gewaltausbruch eines damals 36-Jährigen. Der Ulmer wurde wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand vom Amtsgericht Günzburg zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Mit einer Berufung beim Landgericht will Verteidiger Mihael Milosevic eine Bewährungsstrafe erreichen. Doch der Angeklagte hat sich in diesem Jahr in Ulm erneut mit der Polizei angelegt, wie in der Verhandlung bekannt wurde.

