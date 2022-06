18-Jährige stößt mit Auto in Mindelaltheim gegen Lkw-Reifen

Eine Fahranfängerin hat die Vorfahrt eines Lastwagens in Mindelaltheim übersehen. Das hat weitreichende Folgen - vor allem für das Auto der 18-Jährigen.

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Dossenberger Straße in Mindelaltheim ereignete sich am Freitag kurz vor 15 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 18-jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Toyota zunächst die Bahnhofstraße von Burgau her kommend. An der Einmündung wollte sie nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Lastwagen, der Richtung Konzenberg unterwegs war.

Unfall in Mindelaltheim: Auto kollidiert mit Lkw

Das Auto stieß mit seiner Front gegen den hinteren Reifen des Lastwagens. Am Laster wurde nur der Reifen im Wert von etwa 700 Euro beschädigt. Am Toyota entstand der Polizei zufolge "ein erheblicher Frontschaden". Sie gibt ihn mit circa 3000 Euro an. (AZ)