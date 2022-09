Mindelaltheim

18:01 Uhr

Bei Kunst & Kultur auf dem Dorf geht es mit Abba zurück in die 70er

Plus Die Cover-Band Abba 99 trifft in Mindelaltheim den Sound ihrer Vorbilder. Einiges ist aber auch neu. Außerdem präsentiert Künstlerin Martina Pfeiffer ihre Werke.

Von Martin Gah Artikel anhören Shape

"Es ist anspruchsvoller Pop mit komplizierten Kompositionen, nicht einfach nur drei Akkorde." Das ist laut dem Gitarristen Mani Gruber der Grund, warum sich die Cover-Band Abba 99 mit Musikern aus dem Münchner und Augsburger Raum dem Werk ihrer schwedischen Vorbilder verschrieben hat. So geben die Songschreiber Björn und Benny als ihre Einflüsse nicht nur die Beatles und die Beach Boys, sondern auch Mozart, Verdi und Bach an. Diese große stilistische Breite wurde an dem Abend im Mindelaltheimer Dorfzentrum deutlich, als drei Songs zu einem Medley verwoben werden. Balladesk ist "Fernando", wie ein Prozessionsmarsch ist "I Have a Dream" gestaltet, das vom Glauben an Engel handelt. Darauf folgte das lateinamerikanisch anmutende "Chiquitita".

