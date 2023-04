Mindelaltheim

12:00 Uhr

Mit Queen-Songs wird das Dorfzentrum gerockt

Die Gruppe The Magic of Queen begeisterte mit ihren Coverversionen, angereichert mit neuen Elementen, das Publikum im Mindelaltheimer Dorfzentrum: (von links) Bernd Meyer, Matthias Baumann, Markus Engelstädter und Herrmann Trautner. Nicht im Bild ist der Bassist Thomas Wildenauer.

Plus Die Cover-Band The Magic of Queen sorgte in Mindelaltheim für Stimmung. Die Künstlerin Martina Holl präsentierte farbenfrohe Werke.

Von Martin Gah

"Ich war schon oft hier, und auch heute bin ich wieder total begeistert. Besonders gefallen hat mir, dass sie nicht versucht haben, den Sound von Queen 1000-prozentig zu treffen, sondern eigene Sachen reingebracht haben." So beschrieb eine Zuhörerin den Auftritt der Gruppe The Magic of Queen beim jüngsten Kulturabend im Mindelaltheimer Dorfzentrum.

Die eigenen Elemente merkte man schon am Beginn. Beim ersten Song "It's a Kind of Magic" zeigte Sänger Markus Engelstädter in einer Improvisation seine Vier-Oktaven-Stimme und schwang sich in Dreiklängen über mehrere Oktaven nach oben. Der Titel "Crazy Little Thing Called Love", der bei Queen von Gitarren geprägt ist, erhielt zusätzlichen Reiz durch die Begleitung auf dem Keyboard von Bernd Meyer, und einem swingenden Solo im Klavierregister.

