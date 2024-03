Feuerwehr Oberknöringen wünscht sich Unterstützung

Die Oberknöringer Feuerwehr hatte im vergangenen Jahr gut zu tun. Deswegen wünschen sich die Verantwortlichen, dass noch mehr Leute mitmachen.

Eine stattliche Zahl von Einsätzen für eine Wehr dieser Größenordnung hat die Feuerwehr Oberknöringen im vergangenen Jahr absolviert: 23-mal rückten die Feuerwehrleute aus, wie Kommandant Christian Blaha in seinem Tätigkeitsbericht sagte. Dazu kommen die durch die Mannschaft im vergangenen Jahr zahlreich absolvierten Übungen.

Jugendwart Tim Asseburg und die Kinderfeuerwehrwartin Jennifer Bönsel gingen in ihren Berichten auf die ebenfalls zahlreichen Ausbildungs- und Freizeitaktivitäten der beiden Gruppen ein. Sehr erfreut war die gesamte Führung der Feuerwehr über die stattliche Anzahl von inzwischen elf Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr und neun Kindern in der Kinderfeuerwehr.

Bei der regulären Wahl der Kommandanten wurden Christian Blaha als Kommandant und Markus Blaha als sein Stellvertreter einstimmig wiedergewählt. Die Kommandanten appellierten, ebenso wie Bürgermeister Martin Brenner und Helmut Kreisbrandmeister Motzer, an die Bevölkerung, sich auch für den Dienst bei der Feuerwehr zu interessieren und diese durch Eintritt in die aktive Wehr zu unterstützen. Denn Hilfe kann einem im Notfall nur geleistet werden, wenn man nicht nur nach einer „Vollkaskomentalität“ lebt, sondern sich selbst engagiert. Nur dadurch kann auch künftig schnelle und professionelle Hilfeleistung sichergestellt werden.

Ehrungen für langjährige Feuerwehrleute in Oberknöringen

Nach jeweils 47 Dienstjahren in der Feuerwehr wurden Werner Untersehr und Manfred Untersehr für ihren langjährigen Einsatz von den Kommandanten und der Stadt Burgau mit einem Gutschein für eine Woche im Feuerwehrerholungsheim Bayerisch-Gmain geehrt. Beide erreichen im Laufe des Jahres 2024 ihre Höchstdienstaltersgrenze und scheiden deshalb aus der aktiven Wehr aus. Ferner erhielt Werner Untersehr die silberne Feuerwehrehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes durch Kreisbrandmeister Helmut Motzer für außergewöhnlichen Einsatz für seine Feuerwehr verliehen.

Bei der anschließenden Mitgliederversammlung des Feuerwehrvereins berichtete Vorstand Thomas Kohl auch von den vielen Aktivitäten des Vereins, was unter anderem auch von zahlreichen Gästen der Vereinsfeste untermauert wurde. Für seine 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Johann Tippel, für 50 Jahre Josef Eisenlauer und für 60 Jahre Gerhard Feistle geehrt. (AZ)

