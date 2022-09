Ein Feldkreuz nahe Offingen als Ort für Ruhe und Besinnung

Das Waldkreuz am Donau-Radwanderweg nahe Offingen ist von einem Meer aus Blumen umgeben. Nun wurde es feierlich gesegnet.

Mächtig steht es da, das Waldkreuz, das sich etwa 800 Meter flussabwärts von der Offinger Donau-Radlertankstelle befindet. Die kleine Anhöhe, umgeben von einer leuchtenden Blumenwiese, lässt es sogar noch ein Stück gewaltiger erscheinen. „Gipfelkreuz an der Donau“ soll eine Passantin schon einmal gesagt haben. Eigentlich steht das Kreuz schon seit Mai, seit Mittwoch hat es nun auch seinen Segen. Am Weihwasser werde es nicht scheitern, bemerkte Offingens Pfarrer Thomas Schmid scherzend – es regnete in Strömen.

Das Waldstück gehört Marc-Steffen Urian. Mit der Verjüngung des dortigen Fichtenwalds und der Neupflanzung junger Eichen habe sich ihm die Frage gestellt, wie man das dortige Eckstück direkt am Donau-Radwanderweg gestalten könnte, erzählt der Schnuttenbacher. Ein schöner Ort zum Ausruhen mit dem Blick zur Donau, um die Seele baumeln zu lassen, sollte es sein. „So viele Waldkreuze gibt es schließlich nicht“, fügt er hinzu. Damit war die Idee geboren – ein schlichtes Kreuz und ohne viel Prunk. Das naturbelassene Holz stammt von einer Schnuttenbacher Lärche, die zu Brennholz verarbeitet werden sollte. Mit ihr war genügend Material vorhanden, um dem fünf Meter hohen Kreuz die entsprechenden Dimensionen zu verleihen. „Es soll ja auch etwas darstellen“, so Urian. Im selben Zug entstand die Blumenwiese, rechts und links ist das Kreuz von zwei Hainbuchen umgeben. Die kleine Bank, die zum Innehalten einlädt, befindet sich auch nicht vor, sondern direkt neben dem Waldkreuz, womit es noch mehr zur Geltung kommt. Viele Radwanderer und Spaziergänger hätten schon angehalten, sich auf der Bank niedergelassen oder Fotos gemacht.

Gottes Segen in einer schwierigen Zeit

Auf eine lange Predigt wolle er verzichten, erklärte Pfarrer Thomas Schmid am Mittwoch. Allein das Kreuz sei die eigentliche Predigt dieses Tages. Es sei nicht einfach nur ein Zeichen von Religion oder eines Kultes. Im Kreuz sehe man, was Gott an den Menschen tun wolle, nämlich sie alle zusammenzuführen. Gerade in diesen Zeiten sei dies wichtig und man könne Gottes Segen gut gebrauchen. Gleichzeitig dankte Pfarrer Schmid der Familie Urian und allen, die bei der Entstehung des Waldkreuzes mitgeholfen hatten.

Das Waldkreuz am Donau-Radwanderweg bei Offingen hat Marc-Steffen Urian (ganz links) errichtet. Zahlreiche Menschen kamen trotz Regen zur Segnung. Foto: Peter Wieser

Dem schloss sich auch Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Rohrhirsch an. Auch er dankte der Familie Urian und dass es heute noch Menschen gebe, die sich klar zum Glauben bekennen und dies mit einem solchen Zeichen bekunden. Jeder der vorbeifahre halte dort inne, und vielleicht baue er dabei auch Kontakt auf in Richtung Himmel, so Rohrhirsch. Nicht nur die Predigt entfiel am Mittwoch, sondern auch das Schlusslied. Das ersetzte ein gemeinsames „Zum Geburtstag viel Glück" für Pfarrer Thomas Schmid, der an dem Tag Geburtstag hatte.