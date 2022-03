Offingen will viel Geld in Straßen und Kanäle investieren

Plus Der Haushalt der Marktgemeinde Offingen ist geprägt von „stattlichen Summen“. Trotz hoher Rücklagen plant man im Rathaus aber lieber vorsichtig.

Der Offinger Marktgemeinderat hat seinen Haushalt verabschiedet. Knapp 9,4 Millionen Euro entfallen auf den Verwaltungshaushalt, 6,1 Millionen auf den Vermögenshaushalt. Bei einem Gesamtvolumen von 15,5 Millionen Euro bedeutet das für den Markt Offingen im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von mehr als zwei Millionen Euro. „Eine stattliche Summe für eine Gemeinde mit 4200 Einwohnern“, betonte Bürgermeister Thomas Wörz (SPD). Gleichzeitig gab er zu bedenken: Die aktuelle Entwicklung, unter anderem im Hinblick auf die steigenden Energiepreise, sei ein heißes Eisen und es sei im Augenblick nicht einfach, die entsprechenden Entscheidungen zu treffen.