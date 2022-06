Rettenbach

vor 34 Min.

Heizungsanlage für die Gemeindehalle in Rettenbach wird teurer als geplant

Viel Geld für eine neue Heizungsanlage in der Rettenbacher Gemeindehalle: Trotz der Kostensteigerung muss die Gemeinde dafür investieren.

Plus Warum die Gemeinde Rettenbach um eine Erneuerung nicht herumkommt. Erfreuliches dagegen gibt es zur Jahresrechnung 2021.

Von Peter Wieser

Was tun, wenn man über eine sehr störanfällige und ölbefeuerte Heizungsanlage verfügt, die allein schon aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht erneuert werden müsste? Keine Frage, man wechselt sie aus. Genau das hatte der Rettenbacher Gemeinderat im März beschlossen. Eine Pelletanlage soll die alte Heizung ersetzen. Dafür gäbe es auch eine Förderung. In der jüngsten Sitzung war dies erneut Thema. Nur: Inzwischen wird von Gesamtkosten in Höhe von insgesamt rund 310.000 Euro ausgegangen, knapp 60.000 Euro mehr als ursprünglich vorgesehen.

