Röfingen

Mehr Platz für die Firma BKK Dämpfungselemente in Röfingen

Die Firma BKK Dämpfungselemente Kubina GmbH möchte sich an ihrem Standort in Roßhaupten erweitern.

Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die parallele Flächennutzungsplanänderung, damit sich das Unternehmen erweitern kann.

Die im Röfinger Ortsteil Roßhaupten ansässige Firma BKK Dämpfungselemente Kubina GmbH beabsichtigt, sich zu erweitern. Vorgesehen ist auf einer sich im nordwestlichen Bereich am Ortsrand gelegenen Fläche der Bau einer Industriehalle sowie von Parkplätzen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese befindet sich im Besitz der Gemeinde und planungsrechtlich im Außenbereich. Die verkehrsrechtliche Anschließung soll über ein angrenzendes Flurstück im Norden an die Zufahrtsstraße zur Deponie erfolgen. An seinem jetzigen Firmensitz hätte das Unternehmen keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten, möchte jedoch am Standort in Roßhaupten festhalten und in einen Neubau investieren.

