Röfingen

06:30 Uhr

Röfingen möchte mehr Schutz bei Starkregen

Plus Der Gemeinderat sieht Bedarf an der Erarbeitung einer Risikoermittlung. An einer Stelle sammelt sich bei Starkregen immer das Wasser.

Von Peter Wieser

Anfang März hatte sich das Landratsamt Günzburg im Rahmen des Hochwasserschutzes und dem Schutz vor Starkregen an die Gemeinden gewandt. Mit präventiven Maßnahmen sollen bei Starkregenereignissen Risiken minimiert werden. Auf Basis einer Gefahrenkarte könnten weitere Planungen durchgeführt werden und geeignete Maßnahmen unternommen werden. Eine Förderung wäre bis zu 75 Prozent und bis maximal 150.000 Euro möglich. Jetzt stand dieser Punkt auch im Röfinger Gemeinderat auf der Tagesordnung.

