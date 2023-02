Röfingen

17:47 Uhr

Wahlen beim Frauenbund Röfingen-Roßhaupten

Artikel anhören Shape

Das Vorstandsteam vom Frauenbund Röfingen-Roßhaupten sieht positiv in die Zukunft. Was der Frauenbund in nächster Zeit vorhat.

Bei den Neuwahlen konnten mit Josefine Wagner und Stephanie Gum zwei Neuzugänge gewonnen werden, damit besteht das Vorstandsteam des Frauenbunds Röfingen-Roßhaupten nun aus acht Mitgliedern. Der Frauenbund bereichert mit verschiedenen Aktivitäten das Gemeindeleben und kann mit den Erlösen daraus manch guten Zweck unterstützen. Auch im vergangenen Jahr war es dem Verein möglich, großzügige Spenden zu verteilen. So hat im Oktober die Röfinger Familie Staudacher 500 Euro für den Einbau des Rollstuhl-Liftes für ihren Sohn Ben erhalten, und das Kinderhospiz in Bad Grönenbach wurde mit 1000 Euro bedacht. Für das Jahr 2023 hat der Frauenbund wieder viele Pläne. Er startet mit einem Faschingsball am Rußigen Freitag in das diesjährige Programm. Außerdem werden Qigong-Kurse angeboten, ein Palmbuschenverkauf sowie Ausflüge, Grillfest und Kaffeekränzchen finden statt.

Themen folgen