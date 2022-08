Pedelec wird aus einem Hof in Schneckenhofen gestohlen

Die Polizei in Günzburg sucht nach einem Diebstahl eines wertvollen Elektro-Fahrrads in Schneckenhofen nach Zeugen.

Ein Pedelec der Marke Cube im Wert von ungefähr 2000 Euro wurde von Unbekannten im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag in Schneckenhofen aus dem Hof eines Hauses in der Bubesheimer Straße gestohlen. Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)