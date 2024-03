Silheim

vor 51 Min.

FC Silheim: Ehrungen und 75. Jubiläum stehen im Vordergrund

Der FC Silheim ist am Vatertag Gastgeber der Bezirkspokalendspiele der C-, B- und A-Jugend des Bezirks Donau-Iller. Was sonst im Jubiläumsjahr geboten ist.

Die diesjährige Generalversammlung des FC Silheim fand vor 49 Mitgliedern im Sportheim in Silheim statt. Der 1. Vorsitzende Martin Scheer hob in seinem Bericht besonders die zahlreichen Veranstaltungen, die zum 75. Jubiläum gefeiert werden, hervor. Der FC Silheim ist am Vatertag erstmals Gastgeber der Bezirkspokalendspiele der C-, B- und A-Jugend des Bezirkes Donau-Iller. Im Sommer findet der MJU-Pokal ebenfalls in Silheim statt. Fußballabteilungsleiter Manfred Wolf freute sich über die Meisterschaft der Reservemannschaft und sieht die aktiven Fußballer auf einem guten Weg. Manuela Dauner-Wolf hob den Handballboom beim FCS hervor. Die Kooperation mit dem VFL Leipheim und SC Ichenhausen ist sehr erfolgreich. Jugendleiter Jan Ginsberg blickte auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr bei der Jugend zurück. Für 50 Jahre Treue zum Verein wurden geehrt: Wolfgang Billich, Edgar Bradt, Anton Dirr, Helmut Mayer, Adolf Polzer und Eugen Wolf. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Marc Schmid, Jochen Waldmann, Steffen Waldmann, Manuel Bertele, Heinz Hirschmann, Michael Bradt. (AZ)

Themen folgen