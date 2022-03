Der TC Donau-Lech-Iller ist in Südbayern einsame Spitze

Taekwondo-Techniker aus Westschwaben holen bei den Titelkämpfen in Südbayern 20 Medaillen. Der nächste Höhepunkt steigt vor der Haustür - in Günzburg.

Zwölf Gold-, sieben Silber- und drei Bronzemedaillen haben sich die Aktiven des TC Donau-Lech-Iller bei der Südbayerischen Meisterschaft Taekwondo-Technik und dem dazugehörigen Nachwuchsturnier in Gauting gesichert. Mit dieser Medaillenflut belegten sie bei beiden Turnieren mit Abstand den ersten Platz in der Teamwertung.

Bayerische Meisterschaft in Günzburg

Die Plätze eins und zwei belegten die Kadetten-Teams Raja Dölle, Leonie Franke und Sabrina Sidor sowie Mia Franke, Kim Riesemann und Marie Stenzel (Krumbach). Sie alle traten hoch motiviert an und zeigten auch im Einzel bärenstarke Darbietungen. An die Spitze kämpfte sich Sabrina Sidor, dicht gefolgt von Raja Dölle. Kim Riesemann erreichte den starken vierten Platz. Sie alle sowie die Schwestern Leonie und Mia Franke ergatterten die Starterlaubnis für die Bayerische Meisterschaft, die im Juli 2022 in Günzburg stattfinden wird.

Mit deutlichem Abstand auf die Zweitplatzierte erkämpfte sich Jessica Schober bei den Junioren bis 17 Jahre die Goldmedaille. Die Plätze drei und vier erreichten Sebastian Seibold und Theresa Bulling in ihren Klassen bis 30 Jahre.

Souveräne Leistungen

Im Nachwuchsturnier traten einige Talente ohne Konkurrenz an. Souveräne Leistungen zeigten sie dennoch. Einzel-Erfolge feierten Vanessa Sobolev vor Arany Csillag Ibolya Balog (acht Starter), Simon König (ein Gegner) sowie Svenja Patterer und Valentina König (ohne Konkurrentinnen). Ebenfalls als alleinige Starter im Paar gewannen Simon und Valentina König sowie das Team Svenja Patterer, Vanessa Sobolev und Arany Csillag Ibolya Balog.

Auch im Freestyle zeigen die Akteure aus Westschwaben immer bessere Leistungen; allerdings starten sie in Bayern fast ohne Konkurrenz – „leider“, wie Schulleiter Günter Sonner aus Günzburg betont. So siegten Lara Volk und Paul Radinger jeweils als einzige Starter im Einzel und als Paar. (AZ)

