Günzburg und Krumbach dominieren bei Bayrischen Meisterschaften

Bei den Bayerischen Taekwondo-Meisterschaften der Technik dominierenbeide Teams die Konkurrenz, im direkten Duell gibt es einen Sieger.

116 bayerische Sportler und Sportlerinnen aus 20 verschiedenen Vereinen haben sich kürzlich bei der bayerischen Technik-Meisterschaft im Taekwondo in der Rebayhalle in Günzburg getroffen. Der Ausrichter TC Donau-Lech-Iller (DLI) mit den Günzburger Sportlern und die SG Krumbach kämpften um den Mannschaftspokal. Der ewig freundschaftliche Wettbewerb zwischen beiden Vereinen ging also in eine neue Runde.

2019 lagen die Günzburger hauchdünn vorn, 2021 holten die Krumbacher den Titel zurück und so wurde am Ende des Samstags mit Spannung die Vereinswertung erwartet. Hier lag Günter Sonner mit seinem Team mit 90 Punkten vor der SG Krumbach mit 58 Punkten, gefolgt mit 32 Punkten des PSV Eichstätt. Die zwei heimischen Vereine konnten in Günzburg ihre Dominanz im Landesverband untermauern.

400 Zuschauer sind in die Günzburger Rebayhalle gekommen

Dass die Bayerische Taekwondounion (BTU) den Wettkampf nach Günzburg vergab, lag auch an der Erfahrung Günter Sonners bei der Ausrichtung von Wettkämpfen. Sonner stand ein tatkräftiges Helferteam zur Seite, damit das Turnier reibungslos vor circa 400 Zuschauern ablaufen konnte.

Nach langer Vorbereitungszeit und intensivem Training der Günzburger war es endlich soweit und die Sportlerinnen und Sportler kämpften um die Spitzenplätze und um den Meistertitel. Nach dem großen Erfolg des TC Donau-Lech-Iller, den die Sportlerinnen und Sportler am vorherigen Wochenende in Lehrte am Bundesranglistenturnier erzielt hatten, waren alle hoch motiviert, erneut solche Ergebnisse zu erreichen. Das sollte ihnen in der Günzburger Rebayhalle gelingen.

Gleich zu Beginn des Turniers erkämpfte sich der TC DLI einen kompletten Medaillensatz bei den Kadetten im Team der Altersklasse bis 14 Jahren. Verena Keppeler, Raja Dölle und Alice Weingard holten Gold, gefolgt von Sabrina Sidor, Leonie Franke, Elisabeth Arstambaev die Silber gewannen und Mia Franke, Kim Riesemann und Stefanie Mosig aus Waldtrudering auf dem dritten Platz.

Der TC Donau-Lech-Iller gewinnt das Duell der weiblichen Kadetten

Das große Duell zwischen dem TC Donau-Lech-Iller und der SG Krumbach fand bei den weiblichen Kadetten statt. Beim TC DLI starteten acht Sportlerinnen und bei der SG Krumbach zwei. In dem spannenden Wettkampf ging Gold mit Sabrina Sidor und Silber mit Raja Dölle nach Günzburg, den dritten Platz belegte die SG Krumbach mit Marie Stenzel. Die Plätze 4 bis 7 gehörten wieder Günzburg mit Leoni Franke, Alice Weingard, Elisabeth Arstambaev und Verena Keppeler. Alle Sportlerinnen feierten nach der Siegerehrung nicht nur ihre eigenen Erfolg, sondern auch den ihrer Konkurrentinnen.

Am Ende des Wettkampftages hat sich Günzburg wieder einmal, dank eines tollen Helferteams um Günter Sonner, als Wettkampfstätte bewährt. Auch die Stadt Günzburg und der Hausmeister haben das Organisationsteam stets unterstützt. So stehen die Chancen gut, dass Günzburg 2023 wieder Austragungsort der bayerischen Meisterschaft wird. (AZ)