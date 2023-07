Der TSV Burtenbach feiert den Klassenerhalt

Ein klarer Erfolg im Saisonfinale der Südliga 2 macht's möglich: Die Tennis-Männer des TSV Burtenbach bleiben drin. Wer zum Rundenabschluss die Punkte holt.

In einer sehr umkämpften Spielgruppe der Südliga 2 haben die Tennis-Männer des TSV Burtenbach mit einem spektakulären 7:2 gegen den TC Hausen im Saisonfinale den Klassenerhalt erreicht. Als Tabellenvierter im Feld der acht Teams lagen die Routiniers am Ende gerade zwei Punkte oberhalb der Abstiegsplätze.

Gute Besetzung

Gegen den TC Hausen konnte nochmals eine gute Besetzung antreten, sogar der bisher verletzungsbedingt oft fehlende Karl Reichard konnte auf Position eins spielen. Seinen Gegner schlug er mit all seinem Talent und großer Erfahrung klar 6:0, 6:1. Markus Daul, Daniel Reichard und Stefan Selig spielten ebenfalls stark auf und holten weitere drei Einzel in jeweils zwei Sätzen. Stefan Henkel verlor nach Match-Tiebreak und Lothar Göttle nach Tiebreak im zweiten Satz. Die Doppel fuhren allesamt Siege ein. Karl Reichard/Markus Daul und Daniel Reichard/Lothar Göttle kamen nach zwei Sätzen ins Ziel, Stefan Selig/Stefan Henkel mussten in den Match-Tiebreak.

USA-Rückkehrer ist 2024 wieder dabei

Trotz des Ü40-Durchschnittsalters im Team sind die Burtenbacher zuversichtlich, auch die nächste Saison in der Südliga 2 erfolgreich gestalten zu können. Dann kann der Verein sogar wieder auf USA-Rückkehrer Rainer Aust setzen. (AZ)

