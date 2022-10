Waldstetten

12:00 Uhr

Die Waldstetter Spitze soll insektenfreundlicher werden

Die Flächen im Südosten von Waldstetten in Richtung zur Günz sind von großer ökologischer Bedeutung. Die Stiftung Kulturlandschaft Günztal stellte im Marktgemeinderat das Projekt eines insektenfreundlichen Günztals vor.

Von Peter Wieser

Das Günztal – eines der zahlreichen Fluss- und Bachtäler als Verbindungsachse zwischen Alpenvorraum und Donau: Die Stiftung Kulturlandschaft Günztal mit Sitz in Ottobeuren verfolgt das Ziel des Erhalts der heimischen Biodiversität durch einen Biotopverbund von den Quellen bis zu ihrer Mündung in die Donau. Mit Maßnahmen und Projekten, Beratung und Unterstützung von Gemeinden, Verbänden, Landwirten, wie auch von Privatpersonen soll ein Netzwerk von Akteuren eingebunden werden. Aktuelles Projekt ist ein insektenfreundliches Günztal mit naturschonender Grünlandwirtschaft im Biotopverbund. In der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderats Waldstetten stellten Projektleiter Peter Guggenberger-Waibel und Biologin Julia Sing das auf drei Handlungsfeldern basierende Projekt vor: ein Biotopverbund für Insekten, eine insektenfreundliche Landwirtschaft sowie ein sogenannter Fitness-Check.

