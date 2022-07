Akkordeonorchester spielt für den Kalvarienberg Wettenhausen

Plus Das Kammeltaler Akkordeonorchester spielt ein Benefizkonzert für den zerstörten Kalvarienberg in Wettenhausen. Zehntausende Euro sind schon gesammelt.

Einen ganz besonderen Hörgenuss erlebten die Besucher der Wettenhauser Klosterkirche am Sonntagabend. Mit einem Benefizkonzert unterstützte das Kammeltaler Akkordeonorchester den Wiederaufbau des im Frühjahr zerstörten Kreuzwegs. Mittlerweile haben die aufwendigen Restaurationsarbeiten begonnen, die wohl noch bis Ende nächsten Jahres dauern werden.